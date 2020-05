El Departamento de Bomberos de Hayward ofrece pruebas Gratuitas para COVID-19

El Departamento de Bomberos de Hayward ha establecido un sitio público gratuito de pruebas COVID-19 en Tennyson Park, frente a la Estación de Bomberos 7. “Es para cualquier persona, independientemente de su residencia. No tiene que vivir en la ciudad de Hayward, no tiene que ser ciudadano “, dijo a periodistas el Capitán Don Nichelson, Oficial de Información Pública del Departamento de Bomberos de Hayward. “Llevaremos a cualquiera de cualquier parte”.

A partir del lunes 23 de Marzo de 2020, el sitio de prueba estará abierto durante tres semanas de 9 a.m. a 6 p.m. Cada día se les asignarán 370 pruebas más cualquier excedente de los días anteriores. La línea de automóviles en Huntwood Avenue se extendía más de ⅓ de una milla en el momento en que el Pioneer estaba en el sitio de prueba.

En el primer día, se administraron 207 pruebas a todas las personas con fiebre de más de 100.4 grados. En el segundo día, con el excedente restante del lunes, los criterios para las pruebas se expandieron para incluir cualquier fiebre plus. “No estábamos obteniendo la cantidad máxima de personas probadas que podríamos tener, lo que establecimos en 370. Aflojamos un poco las restricciones. Si tienes fiebre, te harán una prueba. Otros criterios son si ha viajado fuera del país a Europa o Asia si tiene problemas crónicos [de salud] si tiene más de 65 años, ese tipo de criterios ”. Cuando se les preguntó si estaban en una curva de aprendizaje, el capitán comentó: “Estamos acostumbrados a los incendios forestales y los incendios de campaña. Nos pagan para adaptarnos [cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones] ”.

El capitán Nichelson dijo a los periodistas que si una prueba individual da positivo para el nuevo coronavirus, se les notificará dentro de las 6-24 horas. Sin embargo, el departamento no tiene la cantidad de pruebas que dieron positivo. La prueba en sí misma es bastante intrusiva, ya que utiliza muestras nasales e hisopos que llegan a la parte posterior de la cavidad nasal, seguidos de una muestra oral de la parte posterior de la garganta, que a menudo desencadena un reflejo nauseoso.

La prueba se está realizando con el apoyo del Departamento de Bomberos de Fremont, los departamentos de policía de Hayward, Fremont y Berkley, y está siendo posible gracias a la firma Avellino Labs de Menlo Park Biotech. La estación 7 también tiene una operación más pequeña en el costado para que los primeros respondedores se prueben. Los primeros respondedores que deseen hacerse la prueba deben llamar a la línea directa Hayward COVID-19 al (510) 583-4949, donde un jefe en el lugar les dará instrucciones.

Si el público tiene máscaras faciales o guantes que les gustaría donar, se les incita a contactar clínicas y hospitales locales

Actualización 26/03/2020

Los resultados de las pruebas del lunes se dieron a conocer al público, lo que demuestra que cincuenta y cuatro de las 207 pruebas administradas tuvieron resultados positivos. La ciudad de Hayward emitió un comunicado que dice: “La ciudad de Hayward tiene la intención de informar públicamente un resultado positivo (sic) aproximadamente 48 horas después de las pruebas de cada día. Está divulgando la información para ayudar a los residentes a comprender la prevalencia de la infección por coronavirus y reiterar la importancia del cumplimiento de las órdenes de refugio en el lugar y otras precauciones de higiene y distanciamiento social “.

Además, los requisitos para las pruebas se han ampliado con la declaración de la ciudad, cita:

“Los síntomas o condiciones que califican a los miembros del público en general para la prueba son fiebre por encima de los 100 grados o cualquiera de los siguientes:

● Falta de aliento u otros síntomas respiratorios;

● Viajes recientes a Europa o Asia;

● Exposición reciente a coronavirus confirmado o sospechado;

● Otras enfermedades o condiciones crónicas, como trastornos de la sangre, enfermedad renal o hepática, diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares o neurológicas y sistema inmunitario comprometido;

● mayores de 65 años;

● Actualmente o recientemente embarazada; o

● Sin hogar”

Actualización 15/04/20

Para aliviar la congestión del tráfico en las cercanías de la Estación 7 y el Parque Tennyson, el Departamento de Bomberos de Hayward se asoció con la Universidad Estatal de California East Bay para utilizar el Estacionamiento A no utilizado del campus de Hayward para el centro de pruebas Covid-19 de la ciudad. Esta decisión, según el Capitán Don Nichelson, Oficial de Información Pública del Departamento de Bomberos de Hayward, fue tomada por el Jefe de Bomberos Garrett Contreras y el Gerente de la Ciudad Kelly McAdoo, y por invitación de CSUEB.

Esto se produce cuando los ciudadanos mayores y discapacitados que no pueden conducir por sí mismos se enfrentan a mayores dificultades en el transporte como resultado directo de la pandemia de COVID-19. El transporte público no solo opera a una capacidad reducida, sino que también lo hacen proveedores alternativos como East Bay Paratransit, y algunos empleados dudan en atender a clientes sintomáticos por temor a contraer el virus. En respuesta, el Capitán Nichelson le dijo al Pioneer, “nos inclinaremos hacia atrás solo para tratar de acomodar” a cualquiera que llame a su línea directa y solicite asistencia para obtener transporte al sitio de prueba.

Cuando se le preguntó sobre los pasos que se están tomando para proteger a los estudiantes que aún viven en el campus, el capitán señaló que el sitio de prueba está a una distancia significativa de la vivienda del estudiante y está en cuarentena del resto del campus con señalización distinta, y por lo tanto no debe representar ninguna amenaza para la salud de los estudiantes.

Los lectores pueden visitar la página web del Departamento de Bomberos de Hayward para el centro de pruebas en https://www.hayward-ca.gov/content/coronavirus-testing-center para obtener las últimas actualizaciones.

Línea directa Covid-19 del Departamento de Bomberos de Hayward: 1 (510) 583-4949