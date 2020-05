CSUEB Alumna cose Máscara para Trabajadores Familiares y de Atención médica

Bethany Zummo, de la Universidad Estatal de California, Alumna Graduda y miembro de East Bay del equipo de voleibol paralímpico del Equipo de EE. UU., Decide ayudar a su comunidad cosiendo máscaras filtradas.Su amor por la costura creció cuando su madre y su abuela le enseñaron a una edad temprana, lo que la inspiró a ir a East Bay y graduarse con un título en tecnología de artes y diseños teatrales, así como seguir su carrera de voleibol.La inspiración para hacer estas máscaras provino de su hermana, que se desplazaba por sus redes sociales y le dijo que debería considerar hacer algunas.

Antes de que pudiera aceptar el desafío, estaba recibiendo una informasion mixta sobre si estas máscaras manuales eran útiles. “No quería hacerlas a menos que fueran útiles para la gente”, dice Zummo.Su familia la animó a hacerlo y ella estuvo de acuerdo. Primero hizo máscaras para su familia ya que vivía con su abuela de 92 años y su tía de 72 años, junto con su madre y su hermana. Cuando hizo el primero, fue cuando se dio cuenta de lo fácil que era hacerlo ya que había cosido toda su vida.

Esto la motivó a acercarse a más miembros de la familia, así como a diferentes personas con las que estuvo rodeada durante sus viajes en torneos de voleibol.

Zummo contactó a una amiga que es enfermera en Burlingame y le preguntó si alguien necesitaba una máscara, ese fue el plan que la ayudó a comenzar. Ella ha enviado más de 477 máscaras a varios hospitales diferentes, tres en el Área de la Bahía y los otros en Texas, junto con una casa hogar de ancianos en Reno, Nevada y hasta Nueva York.



Zummo se aseguró de notificar a las personas que estas máscaras eran gratuitas y de ninguna manera estaba cobrando a nadie. “El punto es que necesitan esto, y tengo tiempo”. Le sorprendió la cantidad de gente que las quería.

Al principio, las personas solo podían ordenarlas de sus redes sociales y de su hermana y su mamá. Con tanta gente interesada, Bethany decidió crear un sitio web, por lo que las personas que no la pudieron contactar a través de sus redes sociales, tenían una forma diferente de contactarla.También se acercó a las personas que no pueden permitirse el lujo de comprar una máscara o no pueden obtener una a tiempo “Entonces, si puedo ayudar a una persona adicional, puedo aliviar el estrés” Solo encontrando una manera de ayudar ”

Cuando esto comenzó, no pensé que llegaríamos a 300 máscaras y hoy llegaríamos a 500. Bethany trataría de hacer más de 30 al día. Es difícil saberlo porque hacemos una línea de ensamblaje con cómo se hacen. Con la mano amiga de su familia ,en un día pueden hacer hasta 60 máscaras. Pero con la cabeza de Bethany Zummo en el juego, está decidida a ayudar a tantas personas como pueda durante este virus.

Para las personas que necesitan una máscara, pueden visitar su sitio web con el siguiente enlace

https://www.zummocollective.co/