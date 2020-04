Como la mayoría de ustedes han escuchado, se decidió que el resto del período de Primavera 2020 en la Universidad Estatal de California, East Bay, se llevará a cabo en línea. Como precaución para los estudiantes y la facultad, los estudiantes que viven en Pioneer Heights están siendo enviados a casa. Actualmente, CSUEB está trabajando en reembolsos para estudiantes que pagaron gastos de vida y estacionamiento. La cuarentena también ha afectado a los graduados, y las ceremonias de graduación se pospusieron hasta nuevo aviso.

Voy a ser completamente honesto, no sé qué vendrá después. Como dije en la última carta del editor, el futuro está lleno de incertidumbre y hasta ahora, todo lo que hemos enfrentado es adversidad. Todos los días desde que COVID-19 levantó su cabeza fea, ha habido desafíos que enfrentar, y se siente más difícil encontrar una razón para sonreír.

Antes, cuando salía el sol en el horizonte, marcaba el comienzo de un nuevo día. Ahora, cuando vemos salir el sol, parece que nada ha cambiado, y un nuevo comienzo está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, eso no significa que debamos rendirnos.

El Pioneer y su personal continuarán trabajando durante la cuarentena para brindar actualizaciones sobre las situaciones en CSUEB y el Área de la Bahía. En el futuro, The Pioneer no tendrá que imprimir las publicaciones, sino que cargará todos los artículos futuros en línea hasta nuevo aviso.

Para cualquier persona que tenga preguntas sobre el campus y los próximos semestres, no dude en ponerse en contacto conmigo en mi correo electrónico, [email protected], con sus preguntas y el personal de The Pioneer hará todo lo posible para responderlas tan pronto como sea posible.