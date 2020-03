Ceremonia Pospuesta

A partir del 18 de Marzo, KRON4 News declaró a través de Twitter que todos los campus de CSU han pospuesto sus ceremonias de graduación para más adelante este año.

El final del semestre de primavera suele ser un momento de alegría que da inicio a las vacaciones de verano. Para los graduados, es un momento de celebración en honor a su dedicación y trabajo duro durante su tiempo en la Universidad. Este año ha tenido un total de 180 y debido al brote internacional de COVID-19, se han pospuesto las ceremonias de graduación.

Esto ha dejado a muchos estudiantes y sus familias indignados, tristes y en un estado de confusión porque los estudiantes tuvieron que averiguar a través de Twitter sobre el importante anuncio en lugar de que CSU East Bay enviara un correo electrónico a los estudiantes.

Las ceremonias programadas a partir de la semana del 14 al 18 de Mayo se han retrasado hasta nuevo aviso de acuerdo con las regulaciones de salud estatales para detener la propagación del virus COVID-19.

Miles de estudiantes elegibles deberían haber estado participando en este evento, pero con un número tan grande de estudiantes para reconocer, también trae muchos otros al campus, que con el estado de salud del mundo actualmente no es ideal para la curación.

Jocelyn Márquez, de 24 años, estudiante graduada de Sociología, afirma: “Tenía la sensación de que todo este virus se convertiría en algo más serio. Simplemente no pensé que mi último año de universidad y todo mi arduo trabajo se me quitarían como resultado “.

La universidad aún no ha enviado un correo electrónico masivo sobre los planes de las ceremonias de graduación, lo que ha llevado a los estudiantes a ser confusos e incapaces de planificar con anticipación.

Ryan Mannetti, de 22 años, graduado en mercadotecnia empresarial, expresó que sentía que a la universidad no le importaba lo suficiente como para informar a los estudiantes sobre estos planes.

No parece que sea lo suficientemente importante para ellos o se estableció como una prioridad, nos quedamos sin la oportunidad de saver para preguntarnos si tendremos la oportunidad de ser reconocidos y caminar en esa etapa o cuándo”, dijo Manetti. Estados.

COVID-19 ha cerrado miles de eventos en todo el mundo y todavía no tenemos claro cuándo las cosas volverán a la normalidad. Hasta nuevo aviso, la cuarentena será una nueva forma de vida para muchos en los próximos meses. Independientemente del resultado de la cuarentena, el término de graduación 2020 será recordado por su incertidumbre.