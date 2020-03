El futuro de Forever 21 en peligro

Share via Email

La popular cadena de ropa Forever 21 cerró cinco tiendas en el Área de la Bahía en San Francisco después de declararse en quiebra en Septiembre, afectando a más de 170 empleados.

Linda Change, la vicepresidenta ejecutiva de la cadena, no ha hecho ningún comentario reciente sobre la situación, pero ha expresado en repetidas ocasiones la importancia necesaria de la bancarrota para asegurar la compañía por completo.

“Mi locacion no se está cerrando, pero hubo semanas en que no teníamos idea de lo que estaba sucediendo”, afirma Mahan Ian, actual empleado de Forever 21. “Conozco a algunos trabajadores en otras localizaciones que estaban realmente molestos por las noticias porque no querían buscar otro trabajo. Puede llevar mucho tiempo encontrar un trabajo seguro.”

Los empleados de Forever 21 fueron tomados por sorpresa cuando se les informó que ya no tenían trabajo y desde entonces se han comunicado con United For Respect, una organización nacional multirracial sin fines de lucro que lucha por el cambio de políticas en beneficio de los empleadores minoristas. UFR ha ayudado a miles de empleados de tiendas minoristas que se han declarado en bancarrota, como Toys “R” Us y Walmart, dejándolos en crisis financiera.

“Los mensajes de los empleados de Forever 21 comenzaron a llegar a través de las redes sociales desde que se enteraron de las noticias de bancarrota”, declaró Esperanza Fonseca, subdirectora nacional de la organización para United for Respect.

Los empleados de Forever 21 necesitan una plataforma que los ayude a obtener paquetes de protección de trabajadores y indemnizaciones por despido. Forever 21 no es el único minorista que ha sentido los efectos del creciente mundo en línea. Las compras en línea han afectado a otras tiendas minoristas como Payless, Charlotte Russe, Gymboree y Sears.

Hay esperanza para los empleados de Forever 21 que trabajan dentro de cualquier centro comercial de la propiedad de The Simon Property Group y Brookfield Property Partners. Los dos grupos planean comprar a los antiguos inquilinos para mantener Forever 21, una de sus tiendas más rentables.

Forever 21 de San Francisco en Union Square cerró el 5 de Enero, dejando a los residentes de la Península del área de la Bahía de San Francisco para ir a cualquiera de los dos lugares que quedan en San Francisco más cercano o al otro lado del puente hacia Eastbay para sus necesidades de Forever 21.

“Me encantó Forever 21, pero tampoco tengo tiempo para ir allí en persona, así que hago la mayoría de mis compras en línea”, dijo Jessica Traner, residente de San Francisco y compradora de Forever 21.

A partir de 2020, la compañía cerró 350 tiendas, 178 de las cuales estaban en California. A pesar de esto, Forever 21 continúa operando más de cien tiendas, junto con su sitio web.