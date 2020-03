Biden se sorprende con el súper martes

El súper martes es el segundo día más importante en cualquier año electoral. Es la primera vez que nosotros, como nación, vemos dónde los candidatos presidenciales se comparan con su competencia. En 2020, los resultados han cambiado inesperadamente a favor de Biden.

Algunos estados que alguna vez apoyaron fuertemente a Bernie Sanders han visto caer su apoyo hasta en un 10 por ciento en este año electoral.

Según el Washington Post, Sanders vio que su apoyo en Vermont cayó del 85 por ciento en 2016 a poco más del 50 por ciento este año. En Colorado, el apoyo de Sanders ha caído del 60% al 40% en los dos últimos comités estatales.

En el Ayuntamiento de Hayward, uno de los principales centros de votación del centro de Hay- ward, tener un flujo constante de visitantes no es algo nuevo para el personal. El Ayuntamiento también está preparado para cualquier problema que puedan haber encontrado, incluido el pirateo de máquinas de votación.

“Recibimos alrededor de 40 votantes cada hora, también contamos los envíos por correo como votantes”, dijo Alex Cully, miembro del personal

del Ayuntamiento de Hayward, en una entrevista. “Las máquinas de pantalla táctil utilizadas para contar los votos no están conectadas a Internet para evitar el hackeo”.

Con el reciente aumento de los casos de coronavirus estadounidense, la seguridad de las áreas altamente pobladas está en duda, áreas como los lugares de votación. Afortunadamente, se han tomado medidas.

“Sorprendentemente, nadie ha expresado su preocupación por el virus hoy”, continuó Cully. “Sin embargo, estamos preparados por si acaso. Tenemos desinfectante para manos y el personal se asegura de lavarse las manos después de las interacciones “.

Como anécdota, la mayoría de los votantes que presentaron sus votos decidieron hacerlo por correo. Los votantes tenían como objetivo entrar y salir lo más posible, algo que podría reflejar las próximas elecciones. “Creo que es como si el 75 por ciento de las personas estuvieran llenando algo y el otro 25 por ciento está listo para dejarlo e irse”, dijo la voluntaria Jessica Rojo.

La demografía de cada lugar de votación cambia con la hora del día.

“En cuanto a la edad, creo que es mayormente como de 50 años o más, lo que creo se debe a que la escuela está en sesión en este momento. Entonces, tal vez a medida que avanza el día, serán jo- venes menores, como 18 o 20, una vez que salgan de la escuela pueden venir aquí “, continuó Rojo.

“Podría haber mucha gente viniendo durante el día porque en esta área hay muchas más personas mayores como si realmente no tuvieran miembros más jóvenes de la familia, así que posiblemente en este momento va a ser el pico y luego a medida que pase el día será como gente más joven, pero como no hay tanta gente más joven en esta área, podría no ser tanta gente.”

Un error con el Súper Martes es que los votos no importan, porque no es para las elecciones generales. La verdad es que las etapas primarias de votación nos dan una vista previa de por quién votaremos en noviembre próximo. Las primarias son solo una de las formas en que la gente de California puede expresar sus opiniones sobre quién nos guiará hacia el futuro.