Grandes tiroteos provocan un cambio en la política de Airbnb

Tres tiroteos importantes que resultaron en la muerte de nueve personas en propiedades de alquil- er de Airbnb en los últimos tres meses han obligado a la compañía a actualizar sus políticas al prohibir específicamente grandes reuniones y eventos.

El 13 de enero se produjo un tiroteo fatal en una propiedad de alquiler de Airbnb en Hayward, que dejó un hombre muerto.

Esto ocurre unos meses después del primer tiroteo de AirBnB en Orinda en la noche de Hal- loween que resultó en cinco muertes y, más reci- entemente, otro ataque que ocurrió en un Airbnb en Toronto Canadá, que causó la muerte de tres asistentes a la fiesta. El ataque también dejó a una persona gravemente herida.

El CEO de Airbnb, Brian Chesky, emitió una prohibición a nivel nacional de fiestas en casas en todas las propiedades de alquiler con la esperanza de poner fin a los ataques.

“Estamos indignados por el comportamiento informado … No se permiten fiestas no autoriza- das en Airbnb, y hemos eliminado al huésped de la reserva de nuestra comunidad”, dijo Airbnb en un comunicado, expresando sus condolencias.

Los cambios en la política de la compañía solo tienen efecto en casas y apartamentos, mientras que los hoteles están exentos.

“Nuestro objetivo con esta nueva política es abordar el pequeño número de huéspedes que actúan de manera irresponsable y esos anfitriones raros cuyas casas se convierten en molestias per- sistentes en el vecindario”. La compañía dijo en un comunicado adicional sobre la nueva política.

Varias organizaciones de noticias que cubren las historias han recibido reacciones negativas debido a la falta de empatía por las víctimas y un mayor enfoque en la política de Airbnb. El pú-

blico actualmente cree que la compañía necesita asumir más responsabilidad por estos actos de violencia y abordar el problema de manera más adecuada cuando esto suceda.

Después del tiroteo en Hayward, comenzaron las investigaciones sobre cómo y qué pueden hac- er la policía y la ciudad para ayudar a la compañía a evitar que este ataque vuelva a ocurrir. Desafor- tunadamente, no se puede hacer mucho al respec- to debido a la falta de regulaciones que la Ciudad de Hayward tiene para las propiedades de alquil- er. Cuando se le preguntó sobre el plan general de qué hacer, el alcalde de Hayward Barbra Halliday dijo: “Vamos a tener que ver eso y ver si necesita- mos nuevas regulaciones”.

La verdadera pregunta aquí es si estos ataques son o no una serie de actos aleatorios o el comien- zo de una tendencia mortal en curso.

En 2019 hubo más de 15,831 muertes relacio- nadas con armas de fuego, lo que fue un aumen- to masivo con respecto a 2018 cuando solo hubo 387 muertes relacionadas con armas de fuego. La

tendencia se usa aquí como una forma de hablar, sin embargo, como una tendencia cuando ocurrió un ataque como este, hubo muchos otros tiroteos similares que se han atribuido a estos ataques masivos de violencia.

Las estadísticas de estos ataques se remontan a 2014, cuando los tiroteos masivos estaban alca- nzando su importancia. Si continúan los ataques como este, podríamos enfrentar un tipo de epi- demia completamente nuevo que podría conducir a una serie de ataques más mortales.

El aspecto más frustrante de esta historia es la falta de acción real por parte de Airbnb. Han dejado mensajes sinceros y han modificado sus políticas después del primer ataque, pero ahora tenemos dos más. Si quieren hacer un cambio, de- ben hacerse más acciones. Incluso con las políti- cas en plena vigencia, las fiestas continúan y las reglas continúan incumpliéndose.

¿Qué sucederá cuando una declaración no sea suficiente para disuadir estos ataques? ¿Qué pas- ará cuando ocurra otro ataque?