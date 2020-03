Fotoperiodista femenina de color en una carrera dominada por hombres

En muchas de las salas de redacción de hoy en día, las mujeres solas enfrentan grandes barreras, pero especialmente si eres una mujer de color. Al ingresar a esta línea de trabajo, supe que se trataba de una carrera dominada por hombres y que las personas de color carecen de representación, puedes verla en cualquier estación de noticias en la televisión o si eres periodista puedes verla en tu propio entorno laboral .

Pregunta rápida, ¿puedes pensar en una mujer conocida de color, periodista, fuera de tu cabeza? Yo misma no puedo pensar en una sola persona y esto no es culpa nuestra. Simplemente estábamos subrepresentados en este campo profesional. Nos falta representación, respeto y lidiar con el maltrato. Aquí están mis primeras experiencias prácticas como periodista que no solo se siente fuera de lugar, sino que tiene que lidiar con un trato diferente en comparación con el periodista predominantemente masculino en el Hotel Bellagio en Las Vegas.

Mi nombre es Vanessa Martinez y soy periodista / editora de fotos para el periodico “The Pioneer” en la Universidad del estado de California, East Bay. Me dieron una oportunidad maravillosa de asistir y cubrir el Caucus 2020 en Las Vegas con mis colegas Ethan Alonzo y Nolan Higdon.

Definitivamente estaba ansiosa por este viaje (especialmente después de perder una figura importante en mi vida este mes, Descanse en paz Adolfo y Mary Jane Corral). Después de ser invitado a informar sobre las asambleas, creí que me había ganado un nivel de respeto asi como mis colegas varones, y sin embargo, este no fue el caso.Antes de este evento, me sentí experimentado y optimista acerca de perfeccionar mis habilidades, especialmente desde que trabajé para mi periódico en Community College en Santa Bárbara y las combiné con mis nuevas habilidades de The Pioneer.

Mi ilusión de ser tratada de la misma manera que mis compañeros de equipo y las otras mujeres que asistieron se hizo añicos después de enfrentar un momento memorable. La pregunta entonces fue por qué, después de todo, habíamos venido a este espacio como profesionales en nuestro campo.

Uno de mis momentos memorables fue cuando me reuní con mis colegas para discutir lo que estaríamos cubriendo, en ese momento había un grupo de hombres blancos que instalaban sus cámaras. El sonido de la cinta y los cables que se cayeron fue fácil de distinguir, mientras escuchaba lo que Higdon quería que Ethan y yo informaramos, este hombre blanco parecía tener más de 40 años y me tocó el hombro esperando que me moviera sin decir “compermiso.”

En mi opinión, es una cortesía común decirle a alguien que si estás tratando de pasar a algún lado y alguien se encuentra en tu camino, es amable decir “compermiso”, pero en su lugar, decidió tocar mi hombro y darme una palmadita con la esperanza de que esto me hiciera mover, lo cual hizo. También estaba sorprendida con lo que acaba de suceder porque crecí diciendo “compermiso” cuando estaba tratando de pasar entre un grupo de personas. Después de moverse, pasó junto a mí sin dudarlo, miré al profesor Higdon y le di una cara de incredulidad por lo que acababa de suceder. Con la experiencia, se hizo más frecuente cuán dominante es la cultura masculina, pero específicamente en el periodismo.

Esa no fue la última vez que este hombre puso su mano sobre mí, sucedió nuevamente en la misma habitación pero en una ubicación diferente. La segunda vez que estaba fotografiando y había mucho espacio para moverme, especialmente porque estaba más lejos del grupo y volví a ver al chico, y él pasó por mi lado para ir al grupo y luego regresó, esta vez en lugar de una palmadita, colocó sus manos en mis dos hombros para que esta vez pueda moverme, sacudí mis hombros un poco después de eso, él se alejó a donde fuera que se apresuraba a hacer.

Esta industria siempre estará subrepresentada a las mujeres y carecerá de respeto específicamente a las mujeres de color como yo. Como joven periodista, experimenté mi primera situación y estoy segura de que esta no será mi última situación machista. Las mujeres de color no deberían tener que enfrentar un nivel diferente de respeto, debemos ser tratadas y respetadas de la misma manera. Piénselo de esta manera, ¿le hubiera gustado esta historia si fuera de su madre, hermana o hija?

Con esta experiencia, puedo decir que me ayudó a estar más alerta con la forma en que me tratan y no permitire que eso me impida ganar el mismo nivel de respeto que un hombre.